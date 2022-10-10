خلال ساعات.. لبنان يتسلم مسودة الاقتراح الأخير عن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الاعتقاد لدى المراقبين، يسود بأن التوقيع ذاته بين الطرفين لم يتم قبل موعد الانتخابات العامة في إسرائيل المزمع إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر.



وأعلنت شركة (إنرجيان) المشغلة لحقل (كاريش) للغاز، أمس الأحد، ربط منصة الحقل الواقع بالبحر المتوسط، بشبكة الغاز الإسرائيلية، وبدأت في ضخ الغاز من الساحل إلى المنصة لاختبار الأنابيب.





ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن الشركة القول "إنه بعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بدأت عملية تدفق الغاز عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة (ضخ عكسي)".



