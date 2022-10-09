بوتين: تفجير جسر القرم استهدف تدمير موقع استراتيجي في البنية التحتية الروسية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.وقال بوتين في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين: "ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".وسأل بوتين: "هل المخططون والمنفذون والعملاء تابعون للاستخبارات الأوكرانية؟".فأجاب باستريكين أن مواطنين من روسيا، ودول أجنبية ساعدوا الاستخبارات الأوكرانية في التحضير للهجوم.وأضاف باستريكين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم على جسر القرم، ووجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، حيث انطلقت من بلغاريا.