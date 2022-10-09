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الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات

الرئاسة اللبنانية: سنتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم الحدود خلال ساعات
الرئيس اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس ميشال عون تلقى، اليوم الأحد، اتصالاً من الموفد الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل آموس هوكستين، أطلعه فيه على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.

وأضافت الرئاسة أنّ "هوكستين أكد للرئيس عون اختتام جولات النقاش، وتحديد الملاحظات، وسيرسل الصيغة النهائية خلال ساعات"، معقبةً بأنّ "لبنان من جهته، سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".

وسبق أن علَّق عون على الرفض الإسرائيلي لتعديلات لبنان على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، قائلاً إنّ "ملاحظات لبنان بشأن العرض الأميركي تتضمن حقوقه في التنقيب في منطقته الاقتصادية الخالصة".

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