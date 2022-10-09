الشركة المشغلة لحقل كاريش تعلن ربطه بشبكة الغاز الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (إنرجيان) المشغلة لحقل (كاريش) للغاز، ربط منصة الحقل الواقع بالبحر المتوسط، بشبكة الغاز الإسرائيلية، وبدأت في ضخ الغاز من الساحل إلى المنصة لاختبار الأنابيب.ونقل موقع (والا) الإسرائيلي عن الشركة القول "إنه بعد الحصول على الموافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بدأت عملية تدفق الغاز عبر نظام الأنابيب تحت الماء إلى المنصة (ضخ عكسي)".ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إسرائيل أبلغت لبنان عبر المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين أن ضخ الغاز جزء مهم من عملية تشغيل الحفارة (المنصة) وليس بداية إنتاج الغاز.وسبق أن أفادت (القناة 12)، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعطت الشركة الضوء الأخضر لبدء اختباراتها؛ فيما ذكرت قناة "كان" أن العمليات الكاملة للضخ قد تبدأ في غضون أسابيع بمجرد اكتمال الاختبارات.