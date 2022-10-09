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اتحاد الشغل التونسي يحذر: الوضع في البلاد صعب جدًا

اتحاد الشغل التونسي يحذر: الوضع في البلاد صعب جدًا
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد، من خطورة الوضع في البلاد، يأتي هذا التحذير وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تونس.

واعتبر الطبوبي في مؤتمر عام للاتحاد عقد، بولاية قابس، أن المنظمة النقابية الفاعلة والمؤثرة في تونس "مستهدفة ولكنها باقية"، محذراً من خطورة الوضع في البلاد.

وأضاف: "نضع الاتحاد في الموقع الذي يليق به ولا نزج به إلى المجهول"، مشدداً على أن صوته "مدو وواضح وقد اختار الطريق الصعب"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

في سياق متصل، أكد الطبوبي أن اتحاد الشغل رفض مقترحاً لتخفيض الأجور، وسط تلك الأزمة الخطيرة، وقال "قرأنا المشهد بوضوح، البلاد ستذهب في منعطف خطير جداً، وتداعياته ستكون على تونس وشعبها".

كما شدد على أن "المواطنين لا يريدون العيش في دوامة العنف، لأن هذا الأمر مرفوض في تونس".

تأتي تلك التصريحات بعد تعثر المفاوضات بين الحكومة والاتحاد، وفشلهما في التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص الزيادة في الأجور.

فيما تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وسط حالة من التضخم وارتفاع أسعار السلع والبطالة، إذ واصلت نسبة التضخم السنوي الارتفاع لتبلغ 9.1% في سبتمبر، صعوداً من 8.6% الشهر الذي سبقه (آب / أغسطس 2022)، وسط تعالي الشكاوى من ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على مجابهتها.

وانعكس هذا الارتفاع المتواصل على حياة التونسيين وزاد من معاناة الأسر بسبب تراجُع قدرتها الشرائية، إضافة إلى شح العديد من المنتجات، فيما تتطلع تونس للحصول على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار مالي مضنٍ، وتحقيق نمو اقتصادي وتأمين فرص عمل.

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