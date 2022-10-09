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سوريا: الجيش الأميركي يعلن تعرض قواته بمنطقة الرميلان لقصف صاروخي

سوريا: الجيش الأميركي يعلن تعرض قواته بمنطقة الرميلان لقصف صاروخي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القيادة الوسطى الأميركية، اليوم الأحد، بأن صاروخًا من عيار 107 مليمترات سقط خارح المجمع العسكري في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا  دون وقع إصابات.

وقالت القيادة الوسطى في بيان صدر فجر اليوم، إن "الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأمريكية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات".

وأضاف البيان أنه "تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم".

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