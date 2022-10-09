دولي

المكسيك: تسمم العشرات من الطلاب بمدرسة ثانوية في ظروف غامضة

المكسيك: تسمم العشرات من الطلاب بمدرسة ثانوية في ظروف غامضة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات المكسيكية، اليوم الأحد، بتسمم العشرات من الطلاب في مدرسة ثانوية بظروف وصفتها "بالغامضة".

وقالت السلطات في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك إن ما لا يقل عن 57 طالباً أصيبواً بالتسمم بمادة غير معلومة في مدرسة ثانوية ريفية بالولاية. وفق ما نقل موقع (الشرق).

وهذه حالة التسمم الثالثة في مدارس الولاية على مدى الأسبوعين الماضيين مما أثار فزع الطلاب وغضب أولياء الأمور.

وقال معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي، إن 57 طالباً مراهقاً في منطقة بوتشيل الريفية وصلوا إلى مستشفى محلي يعانون من أعراض التسمم.

وقال المعهد إن أحد الطلاب في حالة "حرجة" وتم نقله إلى مستشفى في عاصمة الولاية بينما حالة الطلاب الآخرين مستقرة.

ولم تتكهن السلطات بأي سبب، لكن وسائل إعلام محلية قالت إن بعض الآباء يعتقدون أن الطلاب تعرضوا لمياه أو طعام ملوث.

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