زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليونان دون إصابات

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، بوقوع زلزالٍ بقوة 1.5 درجة هزّ منطقة خليج كورينث وسط البلاد دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.وقال المركز، إن "الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات تحت السطح، في الخليج الذي يفصل البر الرئيسي لليونان عن شبه جزيرة بيلوبونيز الواقعة على بعد 16 كيلومترا من بلدة إتيا". وفق موقع (سكاي نيوز بالعربية)وكان المركز قد قال في البداية إن قوة الزلزال تبلغ 5.7 درجة، لكنه عدلها لاحقا.وشعر السكان بالزلزال في أماكن بعيدة، مثل العاصمة أثينا التي تبعد نحو 115 كيلومترا.