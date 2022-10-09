دولي

(البنتاغون) يرفض التعليق على قضية تفجير جسر القرم

رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم البنتاغون، اليوم الأحد، بأن وزارة الدفاع الأمريكية اطلعت على تقارير الانفجار "لكن ليس لدينا ما نضيفه أو نقوله".

وقال المتحدث باسم البنتاغون إنه "ليس لديه ما يدلي به حول الانفجار على جسر القرم،  وأنّ الأوكرانيين يقاتلون، ويقررون بأنفسهم كيف ومتى وأين يفعلون ذلك". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

بدورها، كشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل جديدة حول ما جرى على جسر شبه جزيرة القرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء تفجير الجسر خلال الهجوم بشاحنة ليست مسجلة.

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كانت تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما. وفق ما نقل موقع (العربية نت).

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.

فيما أعلنت وزارة النقل الروسية عن استئناف محدود لحركة السير على جسر القرم.

وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر. وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الحريق على جسر القرم نتج عن تفجير سيارة مفخخة.

وقد أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الحادث، فيما أفادت وكالة "تاس" بوقف حركة القطارات بين روسيا وشبه جزيرة القرم حتى 31 أكتوبر. ومن جهتها، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إخماد حريق اندلع في قطار على جسر القرم نتيجة الانفجار، فيما أعلنت في وقت لاحق استئناف حركة الملاحة في مضيق كيرتش.

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