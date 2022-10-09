العملية الثامنة خلال أسبوعين.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين





رام الله - دنيا الوطنقال جيش كوريا الجنوبية إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين باليستيين خلال الليل، قطعا ما يقرب من 350 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا.ووصف الجيش الكوري الجنوبي في بيان له هذا التطور بأنه "استفزاز خطير يضر بالسلام"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وبذلك تكون كوريا الشمالية قد أجرت ثماني عمليات إطلاق لصواريخ باليستية في غضون أسبوعين، وهو ما دافعت عنه في وقت سابق من السبت مؤكدة أنه "رد مشروع على تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، في حين اعتبرته الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية "تهديداً خطراً للأمن والسلم".وأجريت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خلال الأيام الماضية، مناورات في بحر اليابان، بمشاركة حاملة الطائرات الأميركية رونالد ريغان التي تعمل بالطاقة النووية.وأكد الجانبان أهمية التنسيق بين البلدين وتعزيز القدرات العسكرية لمواجهة ما وصفاه بالاستفزازات المتكررة من قبل كوريا الشمالية.فيما أعلنت وكالة الاستخبارات اليابانية تعزيز نشاطاتها الاستطلاعية تحسباً لإجراء بيونغ يانغ تجربة نووية، تزامناً مع احتفالاتها يوم الاثنين المقبل بالذكرى الـ77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في البلاد.