شؤون فلسطينية

مقتل مجندة وإصابة آخريْن أحدهما خطيرة جداً بعملية إطلاق نار بالقدس

مقتل مجندة وإصابة آخريْن أحدهما خطيرة جداً بعملية إطلاق نار بالقدس
جانب من آثار عملية إطلاق النار في شعفاط
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل مجندة، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى ثالث وصفت إصابته بأنها طفيفة، في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط في مدينة القدس.

ووفق الصحفي، هاليل روزين من (القناة 14) الإسرائيلية، فإن محاولات تجري في مستشفي هداسا، من أجل إنقاذ حياة حارس الأمن الذي أصيب بجروح خطيرة في العملية، هو مهاجر جديد جاء من البرازيل.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الأحد، اسم وصورة المجندة التي قتلت في عملية شعفاط أمس الشبت. 

والمجندة هي الرقيب نوعا لازار تبلغ من العمر (18 عاماً)، من منطقة "بات حيفر".

وفي تفاصيل العملية، حيث قامت سيارة مسرعة بإطلاق النار على جنود الاحتلال على حاجز شعفاط مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجراح متفاوتة، وفرار منفذي العملية.

بدورها، قالت إذاعة الجيش إنه تم استدعاء قوات خاصة وطائرات مسيرة للبحث عن السيارة التي نفذت عملية إطلاق النار نحو الجنود.   

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