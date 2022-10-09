شاهد: الكشف عن اسم وصورة المجندة التي قُتلت في عملية شعفاط

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الأحد، اسم وصورة المجندة التي قتلت في عملية شعفاط أمس الشبت.





والمجندة هي الرقيب نوعا لازار تبلغ من العمر (18 عاماً)، من منطقة "بات حيفر".





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أعلنت عن مقتل مجندة، وإصابة آخر بجروح خطيرة، بالإضافة إلى ثالث وصفت إصابته بأنها طفيفة، في عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط في مدينة القدس.





ووفق الصحفي، هاليل روزين من (القناة 14) الإسرائيلية، فإن محاولات تجري في مستشفي هداسا، من أجل إنقاذ حياة حارس الأمن الذي أصيب بجروح خطيرة في العملية، هو مهاجر جديد جاء من البرازيل.











رام الله - دنيا الوطن