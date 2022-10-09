شؤون فلسطينية

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يوم الثلاثاء، أجواء غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-16 25-16 27-16 بيت لحم 22-16 25-16 27-16
رام الله والبيرة 21-15 24-15 26-15 طولكرم 25-18 28-18 29-18
نابلس 23-17 26-17 28-17 قلقيلية 25-18 28-18 29-18
جنين 27-19 30- 19 32-20 سلفيت 22-16 25-16 27-16
طوباس 28-20 31-20 33-21 روابي 23-17 26-17 27-17
الخليل 21-15 24-15 26-15 غزه 24-19 27-19 27-20
أريحا 33-23 36-23 37-24 خانيونس 24-19 27-19 27-20
الأغوار الشمالية 31-21 34-21 35-22 رفح 25-18 28-18 28-19
والله تعالى أعلم

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