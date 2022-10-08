حماس تعقب على عملية القدس

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية(حماس) على عملية إطلاق النار قرب حاجز شعفاط شمال شرق مدينة القدس والتي أسفرت عن إصابة عدد من الجنود.وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع مساء اليوم السبت :" نبارك العمليات البطولية في شعفاط والطور والتي جاءت رداً على اقتحامات الأقصى وعدوان الاحتلال اليوم على جنين".وأضاف:"هذه العمليات تحمل رسالة مفادها أن ثورة شعبنا ماضية ولن تتراجع وأن عمليات وطلقات الشباب الثائر ورشقاتهم ستلاحق المحتلين وقطعان المستوطنين في كل مكان رداً على جرائمهم واقتحامات المسجد الأقصى".وتابع القانوع:" غضب الأقصى المتدحرج في مدن ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة سينفجر في وجه الاحتلال ومستوطنيه ولن ينطفئ إلا بإفشال مخططاتهم الرامية لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه".وقال المتحدث:" جماهير شعبنا الأبية في جنين ونابلس والخليل ورام الله والقدس ومختلف مناطق الضفة تلتحم مع المسجد الأقصى وتخوض ثورة للدفاع عنه ولن تتوقف إلا بتحريره من دنس الصهاينة الغزاة".