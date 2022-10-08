تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الداخلية الأردني

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور.ورحب الرئيس عباس، بالوزير الأردني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين.وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي تقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المجالات كافة، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين القيادتين الفلسطينية والأردنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.وأشار إلى أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، مشيدا بتوقيع مذكرة تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة، الأمر الذي يسهم بتعزيز تبادل الخبرات والمعلومات.بدوره، نقل وزير الداخلية الأردني، تحيات الملك عبد الله الثاني للرئيس، وحرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الفلسطيني، وتقديم الإمكانيات كافة لدعم صمود الشعب الفلسطيني.