مسيرة كشفية في القدس لإحياء ذكرى المولد النبوي

رام الله - دنيا الوطننظمت جمعية الكشافة الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب، من خلال مفوضية كشافة ومرشدات محافظة القدس بالتنسيق مع نادي هلال القدس السبت 8/10/2022، مسيرة كشفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة العديد من القادة الكشفيين يتقدمهم عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة محمد ابو صوي ورئيس مفوضية كشافة ومرشدات محافظة القدس القائد ماهر محيسن وأعضاء المفوضية سعيد عطون، مفيد البرق وعبد الله كنعان وحشد من القادة الكشفيين.وانطلقت المسيرة من نادي هلال القدس، وشارك فيها "7" مجموعات هي : مجموعة كشافة نادي هلال القدس ، مجموعة كشافة العيسوية ، مجموعة كشافة نادي جبل الزيتون ، مجموعة كشافة نادي صور باهر ، مجموعة كشافة شعلة القدس ، مجموعة كشافة البستان / سلوان ومجموعة كشافة نادي كفر عقب .وبعد انطلاقها من مقر نادي الهلال اخترقت المسيرة شارع الزهراء، ثم شارع صلاح الدين فشارع السلطان سليمان، وعند وصولها إلى درجات باب العمود رحب عضو المكتب التنفيذي محمد أبو صوي باسم الفريق جبريل الرجوب رئيس جمعية الكشافة مهنئا ومباركا بالعيد، وأعطى الإشارة لعزف السلام الوطني الفلسطيني لتخترق بعدها جموع المحتشدين أزقة البلدة القديمة عبر باب الواد صوب ساحات المسجد الأقصى.وتحدثت العديد من وكالات الأنباء عن اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم الفعالية، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة العروض الكشفية كما واعتقلت عددا منهم.