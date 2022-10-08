عاجل

  • (أكسيوس) عن مسؤول أمريكي: تبادل مسودات جديدة لسد الفجوات باتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

  • (أكسيوس) عن مسؤول أمريكي: أحرزنا تقدما في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

  • (القناة 12): الجيش دخل في حالة تأهب قصوى بسبب الوضع مع لبنان

  • غانتس: أي عمل يقدم عليه حزب الله ضد حقل كاريش سيعود بالضرر على لبنان كله

  • (القناة 12): القيادة الأمنية الإسرائيلية أجازت لشركة إنيرجي بدء فحص إمكانية تشغيل حقل كاريش

  • (قناة كان): يتوقع أن يبدأ اختبار عمل منصة الغاز "كاريش" غدًا وهي الخطوة الأخيرة على طريق إنتاج الغاز

شؤون فلسطينية

مسيرة كشفية في القدس لإحياء ذكرى المولد النبوي

مسيرة كشفية في القدس لإحياء ذكرى المولد النبوي
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت جمعية الكشافة الفلسطينية برئاسة الفريق جبريل الرجوب، من خلال مفوضية كشافة ومرشدات محافظة القدس بالتنسيق مع نادي هلال القدس السبت 8/10/2022، مسيرة كشفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة العديد من القادة الكشفيين يتقدمهم عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة محمد ابو صوي ورئيس مفوضية كشافة ومرشدات محافظة القدس القائد ماهر محيسن وأعضاء المفوضية سعيد عطون، مفيد البرق وعبد الله كنعان وحشد من القادة الكشفيين.

وانطلقت المسيرة من نادي هلال القدس، وشارك فيها "7" مجموعات هي : مجموعة كشافة نادي هلال القدس ، مجموعة كشافة العيسوية ، مجموعة كشافة نادي جبل الزيتون ، مجموعة كشافة نادي صور باهر ، مجموعة كشافة شعلة القدس ، مجموعة كشافة البستان / سلوان ومجموعة كشافة نادي كفر عقب .

وبعد انطلاقها من مقر نادي الهلال اخترقت المسيرة شارع الزهراء، ثم شارع صلاح الدين فشارع السلطان سليمان، وعند وصولها إلى درجات باب العمود رحب عضو المكتب التنفيذي محمد أبو صوي باسم الفريق جبريل الرجوب رئيس جمعية الكشافة مهنئا ومباركا بالعيد، وأعطى الإشارة لعزف السلام الوطني الفلسطيني لتخترق بعدها جموع المحتشدين أزقة البلدة القديمة عبر باب الواد صوب ساحات المسجد الأقصى.

وتحدثت العديد من وكالات الأنباء عن اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم الفعالية، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة العروض الكشفية كما واعتقلت عددا منهم.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الداخلية الأردني

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ووزير الداخلية الأردني

وزير القدس: الاحتلال يصعد اعتداءاته ضد المقدسيين

وزير القدس: الاحتلال يصعد اعتداءاته ضد المقدسيين

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

جماهير طوباس تشيع الشهيد دراغمة إلى مثواه الأخير

جماهير طوباس تشيع الشهيد دراغمة إلى مثواه الأخير

محاكم الاحتلال تصدر 1600 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

محاكم الاحتلال تصدر 1600 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

اشتية يناقش مستجدات جسر الملك حسين وحركة المسافرين والبضائع مع وزير الداخلية الأردني

اشتية يناقش مستجدات جسر الملك حسين وحركة المسافرين والبضائع مع وزير الداخلية الأردني

شاهد: &#34;الأوقاف&#34; تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي

شاهد: "الأوقاف" تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف في الحرم الإبراهيمي

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مسيرة كشفية في القدس لإحياء ذكرى المولد النبوي

مسيرة كشفية في القدس لإحياء ذكرى المولد النبوي

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

جماهير طوباس تشيع الشهيد دراغمة إلى مثواه الأخير

جماهير طوباس تشيع الشهيد دراغمة إلى مثواه الأخير

محاكم الاحتلال تصدر 1600 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

محاكم الاحتلال تصدر 1600 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

نقابة الصحفيين تدين القرصنة الالكترونية التي تعرضت لها فضائية (معاً)

نقابة الصحفيين تدين القرصنة الالكترونية التي تعرضت لها فضائية (معاً)

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيدين الصوص وضراغمة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيدين الصوص وضراغمة

فلسطين تحصد جائزة الدولة الذهبية وغيرها في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

فلسطين تحصد جائزة الدولة الذهبية وغيرها في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

&#34;الجهاد&#34; تنعى الشهيدين الصوص ودراغمة وتؤكد على خيار المواجهة

"الجهاد" تنعى الشهيدين الصوص ودراغمة وتؤكد على خيار المواجهة

منوعات

بمشاركة فنانات عربيات.. إطلاق أغنية مونديال قطر 2022

بمشاركة فنانات عربيات.. إطلاق أغنية مونديال قطر 2022

شاهد: آخر ظهور لبوسي في أحضان زوجها يشعل السوشيال ميديا

شاهد: آخر ظهور لبوسي في أحضان زوجها يشعل السوشيال ميديا

شاهد: سيرين عبد النور تتخذ قراراً مفاجئاً بعد أزمتها مع نادين نجيم

شاهد: سيرين عبد النور تتخذ قراراً مفاجئاً بعد أزمتها مع نادين نجيم

شاهد: الدكتورة خلود ونهى نبيل بصفائح ضخمة من الذهب

شاهد: الدكتورة خلود ونهى نبيل بصفائح ضخمة من الذهب

أمل حجازي تنفجر على متابعيها بسبب الانتقادات الأخيرة

أمل حجازي تنفجر على متابعيها بسبب الانتقادات الأخيرة

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بخنق أحد أطفالها والهجوم على الآخرين.. بالتفاصيل

أنجلينا جولي تتهم براد بيت بخنق أحد أطفالها والهجوم على الآخرين.. بالتفاصيل

شاهد: مروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بفاتنة العرب والشرق الأوسط

شاهد: مروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بفاتنة العرب والشرق الأوسط

شاهد: إطلالة جذابة ولافتة لبلقيس خلال إحيائها أغنية لكأس العالم

شاهد: إطلالة جذابة ولافتة لبلقيس خلال إحيائها أغنية لكأس العالم

شاهد: محمد حماقي يظهر بإطلالة جديدة في حفله الأخير بسعر خيالي

شاهد: محمد حماقي يظهر بإطلالة جديدة في حفله الأخير بسعر خيالي

بعد نجاحه.. كريم عبدالعزيز يشارك هذه الصورة مع جمهوره من أمام الكعبة

بعد نجاحه.. كريم عبدالعزيز يشارك هذه الصورة مع جمهوره من أمام الكعبة

عربي

إعلان سياسي مرتقب في السودان

إعلان سياسي مرتقب في السودان

(مكان): التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود مع لبنان &#34;لا يزال ممكنا&#34;

(مكان): التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود مع لبنان "لا يزال ممكنا"

(يديعوت): مخاوف إسرائيلية من التصعيد مع لبنان

(يديعوت): مخاوف إسرائيلية من التصعيد مع لبنان

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري