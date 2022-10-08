شؤون فلسطينية

جماهير طوباس تشيع الشهيد دراغمة إلى مثواه الأخير

جماهير طوباس تشيع الشهيد دراغمة إلى مثواه الأخير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير شعبنا في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، جثمان الشهيد أحمد محمد دراغمة (19 عاما)، إلى مثواه الأخير في المدينة.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف في مسيرة انطلقت من أمام مستشفى طوباس التركي الحكومي، بعد وصول جثمانه من مدينة جنين.

وهتف المشيعون بعبارات غاضبة تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، ورفعوا العلم الفلسطيني، وأدى المواطنون صلاة الجنازة على جثمان الشهيد، قبل مواراته الثرى في مقبرة عائلته وسط مدينة طوباس.

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