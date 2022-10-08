شؤون فلسطينية

محاكم الاحتلال تصدر 1600 قرار إداري منذ بداية العام الجاري

محاكم الاحتلال تصدر 1600 قرار إداري منذ بداية العام الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد المركز ما يزيد عن (1600) قرار إداري أصدرتها محاكم الاحتلال منذ بداية العام.

وأوضح مركز فلسطين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (885) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (720) قرارا إداريا صدرت بحق أسري لأول مرة، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأكد المركز أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الشهور الأخيرة بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي (760) أسيرا، من بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما " بشرى الطويل" من البيرة، والأسيرة " شروق محمد البدن" من بيت لحم، إضافة إلى أربعة قاصرين.

وعَّد المركز الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها.

وبين أن تصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والظلم الذي يشعر به الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم الى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال السنوات الماضية، بينما يخوض 30 أسيرا إداريا إضرابا مفتوحاً عن العام منذ الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي ضد الاعتقال الإداري التعسفي بحقهم وبحق المئات من الأسرى.

وطالب المركز، السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، حيث يخالف الاحتلال كافة الشروط، والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ويمتنع عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، ويستخدم الاعتقال الإداري كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

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