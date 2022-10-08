اشتية يناقش مستجدات جسر الملك حسين وحركة المسافرين والبضائع مع وزير الداخلية الأردني

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت في مكتبه برام الله، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، بحضور وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، والسفير الأردني لدى فلسطين عصام بدور، حيث بحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية.وأكد اشتية على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع الأردن ، قائلا: "نحن شركاء مع المملكة الأردنية في السعي نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وشركاء في الحفاظ على الأمن والاستقرار المتبادل للبلدين ووحدة المصير".وأطلع اشتية الوزير الأردني على الانتهاكات والاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، واستمرار الاقتحامات اليومية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددا على أن هذه الحملة المسعورة على شعبنا المرتكزة على الدم الفلسطيني ومصادرة الأراضي والاعتقالات هي لتمويل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.وأطلع رئيس الوزراء من الوزير الأردني على مستجدات تطوير جسر الملك حسين، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل بناء جسر لخدمة البضائع وفصله عن حركة المواطنين بما يساهم في المزيد من تسهيل وسرعة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري ما بين البلدين، مثمنا كافة الجهود المبذولة بتوجيهات رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، لتعزيز هذه الشراكة المستندة لرؤية وتوجيهات قيادة البلدين الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين.