كشف جوازات مصرية جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح الأحد
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن كشف جوازات مصرية جديد للسفر عبر معبر رفح البري، بالإضافة لآلية السفر غداً الأحد.
وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الثانية، والثالثة حتى الرقم (70) من كشف رقم (2022/34) بالإضافة الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/39) .
وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
كما شددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إضافة لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
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