السفير الأميركي يكذب نتنياهو بخصوص مسودة اتفاق ترسيم الحدود

رام الله - دنيا الوطننفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدز، المزاعم بأن نتيجة الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن الغاز والحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان أنها كانت بمثابة استسلام لـ "حزب الله".ونقلت (يديعوت أحرنوت) عن السفير الأميركي قوله "المزاعم التي أدلى بها قادة المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو سخيفة، لقد أدلى نتنياهو بهذه التصريحات الاستفزازية ضد رئيس الوزراء الحالي يائير لبيد كجزء من حملة انتخابية مستمرة".ورفض نيدز مزاعم نتنياهو والتي تفيد بأن مسودة الاتفاقية التي تمت صياغتها في المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية والتي قال فيها إنها "ترقى إلى مستوى الاستسلام لحزب الله".وقال "هذه مزاعم سخيفة نتنياهو نفسه كان يدعم سابقًا اتفاقًا مشابهًا تمامًا للاتفاق الجاري".