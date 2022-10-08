إعلان سياسي مرتقب في السودان

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام عربية، أنه من بأنه من المتوقع أن يتم في السودان، اليوم السبت، التوقيع على إعلان سياسي جديد للتوافق حول الترتيبات الدستورية.ووجهت قوى إعلان الحرية والتغيير والتوافق الوطني والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية دعوة لحضور التوقيع.وبحسب المعلومات التي نقلتها قناة (الحدث) سيشارك عدد من قيادات الأحزاب مثل رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" جعفر الصادق وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلاً عن أحزاب سياسية أخرى.