شاهد: الاحتلال يقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، برضوض مختلفة واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.وأحيا أبناء مدينة القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مروراً بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.ووزع تجار البلدة القديمة الحلوى على المشاركين في المسيرة التي تخللتها مدائح نبوية من فرق مقدسية.وشهدت أسواق البلدة القديمة انتعاشا تجاريا بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي، وتوافد الآلاف من أبناء شعبنا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وإحياء تلك الذكرى في باحاته.كما احتفلت دائرة أوقاف القدس الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في المصلى القبلي مع الاناشيد الدينية وقصص دينية عن رسولنا الكريم والسيرة النبوية.