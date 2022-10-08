شؤون فلسطينية

تشييع جثمان الشهيد محمود الصوص في جنين

تشييع جثمان الشهيد محمود الصوص في جنين
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمود مؤيد الصوص (18 عاما) إلى مقبرة الشهداء في المخيم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين للشهيدين الصوص وضراغمة وجاب شوارع المدينة وتم نقل جثمان الشهيد ضراغمة إلى طوباس مسقط رأسه، فيما انطلقت مسيرة التشييع للشهيد الصوص التي شارك فيها آلاف المواطنين، من أمام مستشفى الشهيد الدكتور خليل سليمان في مدينة جنين، باتجاه مخيم جنين مسقط رأس الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وجاب جثمان الشهيد شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورفع المشاركون جثمان الشهيد الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة بعملية إعدام الشهيدين.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف لجانب شعبنا الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر وعمليات تصفية وإعدام.

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