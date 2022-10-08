شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيدين الصوص وضراغمة

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيدين الصوص وضراغمة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات جريمة اعدام الشهيدين محمود الصوص (17 عاماً) والشهيد أحمد محمد حسين ضراغمة (17 عاماً)، متأثرين بإصابتهما الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها، والذي أدى إلى وقوع عدد آخر من الإصابات في صفوف المواطنين.

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جزءاً من التصعيد الدموي الذي ترتكبه قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة وفقاً لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي.  

وشددت على أن تصعيد قوات الاحتلال من جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وارضهم ومقدساتهم، في طول الضفة الغربية وعرضها محاولة إسرائيلية لتفجير ساحة الصراع وجر المنطقة برمتها الى دوامة من العنف لا تنتهي.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد والعدوان ضد مصالح الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام.  

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والدول التي تعلن تمسكها بحل الدولتين اتخاذ ما يلزم من الإجراءات والضغوط على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف هذا التصعيد الممنهج والمتعمد.

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