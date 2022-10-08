"المبادرة الوطنية" تؤكد مشاركة وفدها في لقاء الجزائر



وقالت المبادرة: إن نجاح الجهود الجزائرية المخلصة يعتمد على التجاوب الصادق والإرادة الحقيقية من جانب القوى الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني على برنامج وطني كفاحي لمجابهة الاحتلال وجرائمه و نظام "الأبارتهايد" والتمييز العنصري الإسرائيلي.

وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مشاركة وفدها في اجتماع الجزائر استجابة للدعوة الجزائرية الكريمة.