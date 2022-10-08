صور.. وزير الداخلية الفلسطيني ونظيره الأردني يوقعان مذكرة تعاون





جاء ذلك خلال زيارة الفراية على رأس وفد أردني إلى فلسطين، وذلك بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين عصام البدور، وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، والمساعد الأمني للوزير اللواء د. محمد الجبريني، وقادة الأجهزة الأمنية.



وأكد هب الريح ترحيبه بالوزير والوفد الأردني على هذه الزيارة الهامة التي تؤكد عمق علاقة الأخوة والشراكة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوطد من أواصر التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على كافة الصعد والمستويات، مشدداً أن توقيع المذكرة مع وزارة الداخلية الأردنية يأتي في سياق تعزيز هذه العلاقات

وبما يخدم مصالح الشعبين.



من جانبه، عبٌر الوزير الفراية عن سعادته لزيارة فلسطين والالتقاء بنظيره الفلسطيني في رام الله، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء للجانب الأردني الذي يضع من التعاون وتطوير العلاقات مع الجانب الفلسطيني على سلم أولوياته.



وكان هب الريح قد استقبل نظيره الأردني في مدينة أريحا وذلك بحضور محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظة، ويتخلل هذه الزيارة لقاءات عمل تتناول عدد من

الموضوعات التي تهم الجانبين.













رام الله - دنيا الوطنوقع وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح، ونظيره الأردني مازن الفراية، اليوم السبت، بمقر الوزارة في رام الله، مذكرة تعاون مشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة.