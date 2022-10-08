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شؤون فلسطينية

الأطر المهنية بـ "الديمقراطية": البرنامج الوطني المرحلي هو برنامج الانتفاضة الشاملة

الأطر المهنية بـ "الديمقراطية": البرنامج الوطني المرحلي هو برنامج الانتفاضة الشاملة
رام الله - دنيا الوطن
نظمت منظمة الأطر المهنية بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، مجلسًا سياسيًا وسط مدينة غزة، ناقش كراس أعده نائب الأمين العام للجبهة الرفيق فهد سليمان بعنوان "المشروع الوطني الفلسطيني وراهنية البرنامج المرحلي".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة أ.د سمير أبو مدللة: "إن المشروع الوطني الفلسطيني هو مشروع الشعب الفلسطيني كله ويهدف إلى تقرير المصير بحرية على كامل التراب الوطني"، مشيرًا إلى أهمية التسلح به في ظل الظروف السياسية الراهنة.

وأضاف: أن هذا البرنامج يحمل عنوان واضح (دولة على حدود 67، وعودة لاجئين وفق القرار 194، والمساواة القومية للشعب الفلسطيني داخل حدود 1948م).

وأشار إلى أن البرنامج المرحلي لاقى ترحيبا واعتمادا وطنيا واسعا بعد مرحلة الاختلاف التي سادت بين الفصائل الفلسطينية في بداية السبعينات إلى حين الاعتراف به عام 1974م، لافتًا إلى أن الجبهة الديمقراطية عززت طرح هذا البرنامج بالعمل العسكري في تلك الفترة.

وتطرق أبو مدللة إلى الظروف الصعبة التي يواجهها العمل الوطني، ومن أبرزها اتفاق أوسلو الذي جرى الترويج له على أوسع نطاق باعتباره الطريقة والآلية التي تقود إلى تحقيق البرنامج المرحلي، إلا أن عملية التسوية التي قامت عليها أوسلو عبارة عن حكم ذاتي محدود الصلاحيات.

واستعرض أهم المحطات النضالية الأخيرة التي أكدت على وحدة الشعب في وجه الاحتلال، رغم كل عمليات الرهان على الموقف الأمريكي والأوروبي التي لا يقدم أي حلول سياسية لشعبنا، بل كل محاولاتها عبارة عن دعم وحلول اقتصادية ليس أكثر، مشيرًا إلى أهمية وحدة الساحات وتكاملها في دعم البرنامج المرحلي.
وطالب أبو مدللة بتحقيق الوحدة الداخلية الفلسطينية باعتبارها خيارًا وطنيًا استراتيجًيا يُمكن شعبنا من انجاز حقوقه الوطنية والانسانية، منوهًا إلى أن البرنامج الوطني هو برنامج الإعداد والتأطير للانتفاضة الشاملة باعتبارها الشكل الفلسطيني المميز من أشكال حرب الشعب.

وفي ختام المجلس السياسي، قدم الرفاق المشاركون عدد من المداخلات والنقاشات التي أكدت على ضرورة انجاز الوحدة الداخلية على طريق دعم البرنامج المرحلي وإنجاز حقوقنا الوطنية.

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