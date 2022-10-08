"الجهاد" تنعى الشهيدين الصوص ودراغمة وتؤكد على خيار المواجهة

رام الله - دنيا الوطنتنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشابين، محمود مؤيد الصوص، وأحمد محمد دراغمة، اللذين استشهدا خلال التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم السبت.وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "تصاعد عمليات القتل والاعتقال بحق أبناء شعبنا، دليل على حجم الإرباك الذي يعيشه الكيان المسخ في ظل تصاعد حالة المقاومة وامتداد الكتائب المقاتلة التي قررت مشاغلة العدو وزلزلة وجوده وجنوده".وأضافت الحركة: "نبارك الأيدي المقاتلة من أبناء كتيبة جنين في سرايا القدس ومقاومي شعبنا، الذين لقنوا الاحتلال دروساً قاسية، واستبسلوا في الدفاع عن مجاهدينا وإيقاع الخسائر الفادحة بجنود العدو وآلياته".وشددت على أن "هذه الحرب العدوانية على شعبنا، مدعاة أكثر من أي وقت مضى لتوحيد القوى الفاعلة والاصطفاف خلف خيار المقاومة لردع الاحتلال ولجمه عن هذه الحرب التي سيكون فيها النصر الحتمي لشعبنا".