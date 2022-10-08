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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
تسلّم الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة المؤسسة رفيق النتشة.

واطلع الرئيس عباس على أبرز نتائج التقرير، وما حققته المؤسسة من إنجازات ومشاريع في سبيل الحفاظ على أموال اليتامى وتنميتها.

وأشاد الرئيس عباس بالجهود المميزة لمؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى، مشدداً على أهمية تقديم أفضل الخدمات والحرص على أموال اليتامى وتنميتها بما يعود بالنفع عليهم.

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