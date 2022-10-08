جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اقتحام مخيم جنين اليوم

رام الله - دنيا الوطنكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، تفاصيل ما جرى من اقتحام لمخيم جنين، صباح اليوم.وقال المتحدث باسم الجيش: إن "قواتنا نفذت مهمة في جنين وتمكنت من اعتقال صالح أبو زنيدة البالغ من العمر (25 عامًا)".ووفق صحيفة (كان) الإسرائيلية، فإن "مهمة الاعتقال في جنين انتهت وتم اعتقال الناشط في حركة الجهاد الإسلامي أبو زينة".وأوضحت الصحيفة ذاتها أنه "شارك في عملية الاعتقال قوات من (دوفدان) وإيغوز وناحال وحرس الحدود)".وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن جنديًا أصيب بجروح طفيفة بشظايا في الفخذ خلال الاشتباكات التي جرت في مخيم جنين، صباح اليوم السبت.