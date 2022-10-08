جماهير رام الله تُشيع جثمان الشهيد الفتى مهدي لدادوة

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى مهدي لدادوة (17 عاما)، الذي استشهد متأثرًا بجروح أُصيب بها، مساء أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري، إلى منزل ذوي الشهيد لدادوة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى مسجد القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه.وحمل المشيعون جثمان الشهيد الفتى لدادوة على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية، وصولا إلى المقبرة حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى، وسط حالة من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.وارتقى الشهيد لدادوة، مساء أمس، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة "عين الحراشة"، عندما حاول أهالي القرية منع المستوطنين من اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريتح.