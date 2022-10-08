خبير أميركي يحذر من ظهور متحور (كورونا) جديد أخطر من سابقيه





وبحسب تقرير نشرته شبكة (سي أن بي سي)، فقد شدد فاوتشي على ضرورة عدم "التخلي عن الحذر"، لأن هناك دائما خطرا من زيادة مخاطر انتشار العدوى بشكل طفيف في أشهر الشتاء، مؤكدا أنه لا يمكن القول بشكل قاطع إننا "انتهينا تماما من الوباء"، وفق ما نقل موقع (العربية).







وأعاد الطبيب فاوتشي التذكير بصيف 2021 عندما شهدت الولايات المتحدة تراجعا في بيانات (كورونا)، ولكن في الشتاء الماضي شهدنا ظهور متحور (أوميكرون) والذي عاد للانتشار بشكل كبير في أميركا.

وبحسب البيانات، فإن الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم يشكل متحور (أوميكرون) 81% منها.

رام الله - دنيا الوطنحذر خبير أميركي، من ظهور متحور جديد لفيروس (كورونا)، قد يكون أخطر من سابقيه، خلال فصل الشتاء.وقال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، الطبيب أنتوني فاوتشي، خلال حديثه بمركز (يو إس سي أنينبيرغ) للصحافة أنه "علينا ألا نتفاجأ من ظهور متحور جديد أخطر من سابقيه، والذي قد يكون قادراً على تجاوز الاستجابة المناعية التي حصلنا عليها سواء كان ذلك من العدوى أو اللقاحات".