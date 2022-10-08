واشنطن: لا مؤشرات على عزم روسيا استخدام الأسلحة النووية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنه لا توجد أسباب كافية لتعديل الوضعية الأميركية النووية الاستراتيجية، في ظل غياب مؤشرات تؤكد عزم روسيا استخدام الأسلحة النووية.





جاء ذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع بأوكرانيا "تعرض البشرية لخطر نهاية العالم".



وقالت خلال إحاطة صحافية مقتضبة على متن الطائرة التي تقل بايدن إلى شمال غرب واشنطن: "لا سبب لدينا لتعديل وضعيتنا النووية الاستراتيجية كوننا لا نملك مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية في الوقت الراهن"، وفق ما نقل موقع (الشرق).



وأوضحت المتحدثة في ردها على سؤال عما إذا كانت هذه اللهجة التحذيرية مرتبطة بمعلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة، قائلة: "كلا".



رام الله - دنيا الوطن