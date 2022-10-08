أول تعليق أوكراني على تفجير جسر يربط جزيرة القرم بروسيا





وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره. نحو شبه جزيرة القرم". وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحري.



وكان حريق اندلع على جسر السيارات والسكك الحديد الواسع الذي يربط شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالأراضي الروسية، مما أدى إلى توقف حركة السير عليه، حسب السلطات الروسية. فيما أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار ضخم عند الجسر الرابط بين الأراضي الروسية والقرم.



وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول محلي إنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة".



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مستشارٍ للرئيس الأوكراني قوله، إن تفجير جسر القرم هو "البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي".جاء ذلك بعد انفجار شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.وانفجرت سيارة مفخخة على جسر القرم متسببة بحريق كبير على هذا المعبر الأساسي بين شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها موسكو والبر الروسي، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: "في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجهية في هذا الموقع من الجسر، وفق ما نقل موقع (العربية).