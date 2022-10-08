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دولي

بريطانيا: رئيسة الوزراء ليز تراس تطلب من وزير "ترك الحكومة على الفور"

بريطانيا: رئيسة الوزراء ليز تراس تطلب من وزير "ترك الحكومة على الفور"
رئيسة الوزراء البريطانية
رام الله - دنيا الوطن
طلبت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، من وزير السياسة التجارية كونور بورنز "ترك الحكومة على الفور، إثر ادعاءات بارتكابه "سلوكا جسيما غير لائق".

ووفق بيان عن "دوانينغ ستريت" فإن "رئيسة الوزراء اتخذت إجراءً مباشرًا عند إبلاغها بهذا الادّعاء وهي واضحة بشأن أن يحافظ جميع الوزراء على مستويات عالية من السلوك، مثلما يتوقّع الجمهور".

وتمّ عزل بورنز موقتًا من كتلة حزب المحافظين في البرلمان. وكان كونور بورنز سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا ومساعدًا لبوريس جونسون حين كان وزيرًا للخارجية البريطانية.

وقال مكتب ويبس المسؤول عن الانضباط داخل كل حزب في البرلمان البريطاني إنه تابع "ادعاءات بسلوك غير لائق في وقت سابق من هذا الأسبوع"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأضاف: "نأخذ كل هذه الادعاءات على محمل الجد. كانت رئيسة الوزراء واضحة بشأن التزام أعلى معايير في الحياة العامة".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن بورنز قوله إنه سيتعاون مع التحقيق ويتطلع إلى تبرئة نفسه.

يشار إلى أن عضواً في البرلمان من حزب المحافظين، استقال في آيار/مايو الماضي، بعدما أقرّ بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم، فيما تمّ توقيف آخر للاشتباه في ارتكابه جرائم اغتصاب واعتداء جنسي. 

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