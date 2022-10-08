الاحتلال يمارس حرباً مفتوحة.. أول تعليق من حماس على أحداث مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي، يشن حرباً مفتوحة وشاملة على شعبنا في كل أماكن تواجده، في القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك وعلى قطاع غزة وأهلنا في داخل أراضي عام 48، وهناك عدوان على مدن الضفة لم يتوقف.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريحات صحفية: إن "نضالات الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل والقدس وغزة متواصلة حتى زوال الاحتلال".وتابعت حماس: بأن "الاحتلال يحاول جاهداً إنهاء حالة المقاومة في المتجذرة في جنين القسام، لكنه غير قادر على ذلك حالة المقاومة في جنين مستمرة ولن تتوقف، والمخيم يواصل قتاله برغم من العدوان المتواصل عليه".وشددت حماس على أن "الاحتلال لن يهزم الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة، التي تواصل الالتفاف حول المقاومة وخياراتها، وهي أحد أهم عوامل قوتها وأسباب انتصارها".وأردفت الحركة: أن الاحتلال يعاني من عجز ميداني في وأد ومحاصرة المقاومة في الضفة، لذا يلجأ لحشد الآلات العسكرية والطائرات المروحية لاعتقال شخص واحد، وهي أيضا دليل على بسالة المقاومين وشراستهم.