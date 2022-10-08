الجامعة الإسلامية تخرج كوكبة جديدة من طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية



وقد حضر حفل التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، والدكتور بشر مأمون عقيلان- عميد كلية العلوم، والدكتور مازن مدحت الزهارنة- عميد كلية العلوم الصحية، وأعضاء من مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكليتي العلوم والعلوم الصحية، وجمع كبير من العاملين في القطاع الصحي والبيئي والمجتمعي، والخريجين والخريجات، وذووهم.

تشجع البحث العلمي



وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية، شدد الأستاذ الدكتور فرحات على أن الجامعة الإسلامية مؤسسة أكاديمية تسعي للنهوض بالجوانب العلمية والثقافية والحضارية في المجتمع مواكبة للاتجاهات الحديثة في التعليم العالي والتطور التكنولوجي، كما تشجع البحث العلمي وتسهم في بناء الأجيال وتنمية المجتمع في إطار القيم الإسلامية.



وأبدى الأستاذ الدكتور فرحات إعجابه بمستوى الأبحاث العلمية التي يجريها ويقدمها طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية بهدف تنمية وتطوير المجتمع في مختلف المجالات الصحية والبيئية، وشدد على نوعية تلك الأبحاث التي باتت محط تقدير من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وأكد الأستاذ الدكتور فرحات أن الجوائز القيمة التي يحصل عليها أساتذة وطلبة الكليتين من براءات الاختراع والمؤثرين بأبحاثهم العلمية على المستوى العالمي تزيد من الرصيد العلمي والبحثي للجامعة الإسلامية على المستوى الوطني والدولي.



كلمة الخريجين

وفي الكلمة التي -ألقتها نيابة عن خريجي وخريجات كليتي العلوم والعلوم الصحية- عبرت الخريجة لينا وائل الغزالي عن امتنانها وزملائها وزميلاتها في "أفواج الأصالة والتميز" لدور الجامعة الإسلامية في صقل مهاراتهم وقدراتهم من خلال دمجهم في البيئة الجامعية ومؤسسات القطاع الصحي في المجتمع الفلسطيني، وأثنت الخريجة الغزالي على دور الأهالي في تشجيعهم على اكتساب العلوم النافعة، وحثهم الدائم على التمسك بمقومات النجاح والتفوق.



درع التفوق

مع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الأستاذ الدكتور فرحات، والدكتور عقيلان، والدكتور الزهارنة، درع التفوق للطالب عبد الملك ياسر الأسطل- الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية العلوم للعام الدراسي 2021/2022م، والطالبة شمس أحمد الشرفا– الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية العلوم الصحية للعام الدراسي 2021/2022م.

بروتوكول التخرج

وقد طلب كل من: الدكتور عقيلان، والدكتور الزهارنة، من رئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.



وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية العلوم :

خريجو الدارسات العليا

قسم تكنووجيا الحيوية

أحمد ديب أحمد عواد, أحمد محمد مصطفى الجملة, أحمد البشير صابر العبد الشرافي, أيمن عوني عطا برغوث, زياد ناهض بكر بلاطه, سامر داود عيسى زايد, صدام سالم محمد الدخاخني, عبد العزيز كامل عبد العزيز عياد, محمد عبدالله عبدالكريم الفرع.



قسم الفيزياء

أحمد محمد خالد رضوان, محمد فريد نصرالله ضهير,



قسم الكيمياء



محمد يوسف محمود ابو فول



قسم علوم بيئية/صحة بيئية,,

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح سلامه



خريجو برنامج البكالوريوس, قسم كلية العلوم

ايهاب أيمن أحمد أبو شعبان, عدنان فاخر خميس بارود, علي حسين علي ابوطويله, كريم نعيم يونس السويركي, محمد ابراهيم يوسف عليان, ممدوح ناهض ممدوح عابد, هيثم شادي هاني عكيلة, مجد ماهر جمعه طنطيش, محمد هاشم محمد منصور, براء سلمان سليمان ابو عزيز, عبد الملك ياسر عبد الشكور الاسطل, فوزان علاء فوزان المصري, محمد عدلي محمد ابو عوده, محمود أيمن صبحي النمره,

خريجات الدراسات العليا (طالبات)



قسم تكنووجيا الحيوية

أسماء يوسف مناع ابو شيحه.



قسم الرياضيات

أسماء شحده خليل عباس, آية محمد فهمي إدريس, ايه جهاد عبد الحي حسين, حنين سامي رجب السعافين, دعاء محمد عبد العزيز السعيدني, ريم محمود محمد الغفاري, زينب اكرم طلب الحرازين, نجلاء محمد عبد العزيز ابوعبيد.



قسم العلوم الحياتية/علم الحيوان



ايه بهجت محمد حماد,تقوى عوض محمد جمعه الغول, ساره حمدي علي السويركي, نفين عبدالله أحمد الصيفي, هبه خليل عبدالله عابد.



قسم الفيزياء

غدير محمود مصطفى ياسين, هبه سعيد سلامه ابو اسد.



قسم الكيمياء

اسماء محمد يوسف عبدالله أبوجهل, جنات نعيم اسماعيل عزاره, سها تيسير محمد الكحلوت



خريجات برنامج البكالوريوس قسم كلية العلوم

اسراء محمد اسماعيل جبر, تماره معين واصف عبد العزيز, سماح جمال مصطفى الجمالي, نهى عمران محمد مطر, اسيا كمال صالح حمادة, الاء عبد الهادي محمد موسى, آيه محمود عبد الرحمن الملفوح, حنان ماجد سالم شراب, رؤيا محمد ابراهيم ابو طعيمه, رزان خليل لطفي صيام, رزان مفيد عمر البورنو, رزان موسى سلامة فرج, رهف محمد وجيه حمدان, روان اشرف جمال حسين, ريم محمد طلب صالح, ريم محمود سعيد العمصي, ساره شعبان محمد حطاب, سالي بسام حسن الفالوجي, صفاء ابراهيم أحمد الخطيب, عائشة سامي صبحي صلاح, ملك فايز عبد الرؤوف المبحوح, نور الهدى اشرف راسم صيام, ايه حافظ سلمان ابو مدين, ربى علاء ابراهيم حرب, شمس سمير محمود لبد, لمى ناصر سمير الحداد, مرام نضال فيصل فتوح, دعاء محمد العبد السطري, نسمه وسام يعقوب دبابش, تهاني زكريا عبد الله ابو شاويش, ريما اسامه محمد الاطرش, شيماء بشير عبد الرحمن ثابت, علا أحمد عبد الكريم ابو حزيمه, فاطمه خالد اسماعيل حسونة, مريم سامي حماد حبيب.



وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية العلوم الصحية:

خريجو برنامج الدارسات العليا

حسين محمد حسين دكه



خريجو برنامج البكالوريوس قسم كلية العلوم الصحية

البراء نضال سعدي ابو كميل, جميل رامز جميل حمدية, أحمد عبدالله صبره النويري, ضياء حاتم فضل نصار, لؤي اياد يوسف النمله, محمد طلعت نافذ ابو سالم, محمود وائل محمود صادق, محمود يوسف ابراهيم فرج, يسري حسني علي سالم, احمد سامي صبري الدبور, اكرم محمد عوض حموده كحيل, حمزة أحمد عبدالله الصوري, سعيد سليمان سعيد قشطة, عبد الرحمن تامر عبد الرحمن ابو مصطفى, محمد سعدي محمود الأدهم, معاذ عبد الناصر محمد الأشقر.



خريجات برنامج الدارسات العليا

اسلام محمود رشدي عقيلان, حنان عبد الحي محمد فياض, فاتن درويش مصطفى اصرف.



خريجات برنامج البكالوريوس قسم كلية العلوم الصحية

اسراء عماد عادل الغصين, اسلام فريد عارف حميد, أفنان محمد عبد القادر طومان, الاء سامي محمد ابو نحل, بسمه اياد عامر بركات, ثراء فايز سعيد هنية, ختام عطا نايف عابدين, رحاب جمال محمد شيخه, ريما خالد محمد السر, ريهام مدحت عزو ابو دلال, سجى فوزي محمد ابو لحية, شروق بكر سليمان الدحدوح, شهد زياد محمد عودة, شهد محمد اسماعيل حسونة, صابرين ناصر فؤاد بلبل, عائشه محمد رضوان الاسطل, غادة هاني أحمد حرارة, لطيفه صالح ناصر بلبل, ليمة سامي مصطفى حمد, مرام معين عياده سالم داود, مريم اكرم فرج عبد الباري, مريم عبد الرؤوف موسى الأسطل, مها عامر حسن الحداد, ناريمان أيمن خليل أحمد, نور هشام شفيق عليان, هدى زكريا أحمد ابومعمر, هيا محمد محمد حبوش, وفاء أحمد شريف ابو دقه, وفاء يحيى عبد القادر الاسطل, ياسمين مروان ابراهيم صيام, افنان صلاح الدين طلب فرج, الاء اسلام سلمان ايوب, أمل عاهد يوسف النعسان, أميرة محمود خالد هارون, اميره محمود يوسف الحلاق, انسام عماد عودة الشنطي, اية ناصر سلامه الحشاش, بيسان سمير محمد الشاعر, تسنيم بسام أحمد ابو ظاهر, ختام عامر كامل حبيب, دعاء ديب محمد الاشقر, دعاء عصام عبد ابو هاشم, ربا أيمن عيسى صيام, رغد محمد محمود الحاج, رواء جهاد ابراهيم زقماط, رواء عصام محمد ابو وردة, روزان اعتماد رامز طافش, ساره سلامه أحمد الحيه, سماء طائل مفلح اسماعيل, سماح انور مصباح عبد الغفور, سهاد محمد فوزي مصلح, شذا عرفات محمود الفقعاوي, شذى محمد لافي ابو لافي, ضحى زكريا عليان البشيتي, عُلا عدنان حرب الكرد, فريزه علاء فايز حجي, لينا وائل محمود الغزالي, نعمه ناصر اسماعيل حجازي, نور رائد كامل درويش, ولاء أحمد عبد العزيز ابو حميد, ولاء سهيل رأفت الغصين, ياسمين رأفت محارب شعبان, اروى مسعود أحمد العقاد, اسراء أحمد عبد الكريم قويدر, اسراء عامر فؤاد الجعفراوي, اسراء مجدي مصطفى حبوش, إسراء موسى عبد الخالق ابو فياض, أسيل رياض حامد ابو موسى, اسيل محمد اسعد الشوا, افنان أيمن هديان الاخرس, الاء أحمد محمد نصار, الاء محمد توفيق خليل ابووردة, اماني عمر محمد داود, امل اسماعيل ابراهيم الرفاتي, انسام شعبان حسن سويلم, اية منصور اسماعيل الجدبه, ايمان مصطفى عبد الرحيم العقاد, ايمان نشأت شكري ابو عميرة, براءه خضر عطوه الشاعر, بيان مازن سليمان قديح, جمانه أحمد جميل نصر, جنات نعيم شعبان الشريف, حنان سعيد يوسف ابو عيسى, رؤى عامر سعيد السوافيري, رنا زكريا مصطفى حماد, روان أحمد علي القريناوي, روان اسامه سمير راشد, روان نافذ جبر خويطر, ريهام فضل سعيد عليوة, سالي رشيد نافذ طافش, سمر عبدالله سليم ياسين, شمس أحمد شعبان الشرفا, شيماء بسام أحمد الحاج, شيماء خالد محمد غازي الغرابلي, صفاء امين حامد بركه, عبير زهدي محمد ابو القرايا, عزة هشام علي عبداللطيف, عطاف خليل محمد كريزم, غدير محمد محمد نصر, فاطمة كامل حسن العربيد, فرح توفيق حسين الهندي, لوزان نضال جهاد رشيد, مريم فواز عبد الكريم حرز, ملاك محمد عمر عبد القادر, ملكية مرزوق محمد ابو جامع, مها رياض حسن البواب السك, مها هشام عوني حمد, نداء خالد محمد ابو شماله, نداء خميس خليل الفصيح, نسرين أنور خضر خضير, نسرين ناصر عبد الفتاح ابو العون, نور سامي سعيد الجوجو, نور عوني محمد النجار, هديل جمال يوسف عبد النبي, هيا نبيل نعيم الشقره, هياء ايهاب رياض قرضايا, وفاء يوسف عمر قوش, ياسمين عبد المجيد موسى الكرد, ياسمين يوسف أحمد المقادمه, يسمينه حسام علي المشعور.











رام الله - دنيا الوطناحتفلت الجامعة الإسلامية بغزة ضمن احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليتي العلوم والعلوم الصحية من العام الدراسي 2021/2022م.