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شؤون فلسطينية

طالع: إحصاءات حركة تنقل المسافرين عبر معبر بيت حانون خلال أسبوع

طالع: إحصاءات حركة تنقل المسافرين عبر معبر بيت حانون خلال أسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم السبت الثامن تشرين الأول/ أكتوبر 2022، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من الثاني حتى تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8637 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9803 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8523 مواطناً و72 أجنبياً، و42 من فلسطينيي أراضي عام 48.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر معبر بيت حانون توزعت بين 9700 مواطناً، و88 أجنبياً، و15 من فلسطينيي أراضي عام 48.

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