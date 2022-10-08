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(مكان): التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود مع لبنان "لا يزال ممكنا"

(مكان): التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود مع لبنان "لا يزال ممكنا"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، عن مصادر إسرائيلية وصفتها بأنها "رفيعة"، اعتقادها بأن التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، "لا يزال ممكنا"، في ظل الضغوطات الجمة التي تمارسها الولايات المتحدة على الطرفين غير أن ذلك لن يحصل على الأغلب قبل انتخابات (كنيست).

وقالت المصادر: إن "اليومين المقبلين سيكونان حاسمين حيال احياء فرص انجاز الاتفاق".

في السباق، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، إن لبنان تسلم من الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتاين، الملاحظات الإسرائيلية على التعديلات اللبنانية لمسودة الاتفاق. 

وقال الرئيس ميشيل عون: إن "الرد سيكون واضحًا وقريبًا جدًا بحسب مصدر رسمي في بيروت".

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