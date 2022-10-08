شاهد: انفجار جسر يربط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية













رام الله - دنيا الوطنوقع انفجار كبير اليوم السبت، عند جسر "كيرتش" الرابط بين شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية.واندلع حريق في خزان للوقود عند جسر "كيرتش"، فيما ذكرت وكالة (سبوتنيك)، الروسية للأنباء، بأنه جرى تعليق مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي يربط مقاطعة "كراسنودار" الروسية بشبه جزيرة القرم، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية، بأن الحريق نجم عن اشتعال خزان للوقود على إحدى قاطرات القطار السريع الذي كان يتوجه نحو شبه جزيرة القرم.ويجري مختصون فحصا للجسر الذي شهد الحريق وفقما ذكر مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أوليغ كريوتشكوف.