عاجل

  • هولندا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فوراً وتمنع السفر إليها

  • وكالة (تاس) الروسية: بوتين يوعز بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على ملابسات الانفجار في جسر كيرتش

  • إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): نجدد ترحيبنا بالمبادرة الجزائرية الرامية لإقامة حوار وطني فلسطيني

قيادي بـ (حماس): نجدد ترحيبنا بالمبادرة الجزائرية الرامية لإقامة حوار وطني فلسطيني
حوار وطني فلسطيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شدد عضو قيادة حركة حماس في الخارج، علي بركة، على دعم الحركة الكامل للمبادرة الجزائرية، مؤكدا استعدادها الكامل لبذل المزيد من الجهود لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وعبر بركة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لحركة حماس، عن شكر الحركة للقيادة الجزائرية على هذه الجهود المباركة، مجدداً ترحيبها بالمبادرة الجزائرية الرامية لإقامة حوار وطني فلسطيني على أراضيها وذلك في سبيل رأب الصدع بالبيت الفلسطيني.

وأشار إلى أن حماس معنية بترتيب البيت الفلسطيني من خلال إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية عبر انتخاب مجلس وطني جديد من الداخل والخارج ينتج عنه لجنة تنفيذية جديدة تضع استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وحصار غزة.

وأكد بركة تمسك الحركة بجميع الاتفاقيات السابقة والتي عقدت في أكثر من عاصمة عربية، وخصوصا الاتفاق الأخير في شباط/فبراير، وآذار/مارس من العام الماضي في القاهرة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الإخوة في حركة فتح ومع كل الفصائل الفلسطينية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني، و"لكن للأسف تعطل المسار وذلك في 29 نيسان/إبريل الماضي عندما ألغى الرئيس محمود عباس هذه الانتخابات". 

ونوه بركة بأن الانتخابات هي المدخل الصحيح والطبيعي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة بناء النظام الفلسطيني ومواصلة طريق المقاومة والنضال من أجل التحرير والعودة والاستقلال.

وأشار إلى أن انتصار الجزائريين على الاحتلال الفرنسي من خلال المقاومة خير دليل على أنها السبيل الوحيد الذي يمكنه أن يمهد الطريق لتحرير الأرض وعودة اللاجئين واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

أخبار ذات صلة

وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم جنين

وسط اشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مخيم جنين

طالع: إحصاءات حركة تنقل المسافرين عبر معبر بيت حانون خلال أسبوع

طالع: إحصاءات حركة تنقل المسافرين عبر معبر بيت حانون خلال أسبوع

لليوم 14 على التوالي.. 30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

لليوم 14 على التوالي.. 30 معتقلاً إدارياً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

كيف يبدو سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في أول الأسبوع؟

كيف يبدو سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في أول الأسبوع؟

الطقس في فلسطين: أجواء خريفية وتوقعات بسقوط أمطار

الطقس في فلسطين: أجواء خريفية وتوقعات بسقوط أمطار

أبو سيف: التمسك بتراثنا معركة للحفاظ على روايتنا الوطنية

أبو سيف: التمسك بتراثنا معركة للحفاظ على روايتنا الوطنية

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داود

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داود

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من بيت لحم

أبو سيف: التمسك بتراثنا معركة للحفاظ على روايتنا الوطنية

أبو سيف: التمسك بتراثنا معركة للحفاظ على روايتنا الوطنية

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داود

فصائل فلسطينية تنعى الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داود

&#34;الخارجية&#34;: سنتابع جريمتي إعدام الفتى لدادوة والطفل داوود مع &#34;الجنائية الدولية&#34;

"الخارجية": سنتابع جريمتي إعدام الفتى لدادوة والطفل داوود مع "الجنائية الدولية"

الاحتلال يقرر فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية خلال ما يسمى &#34;عيد العرش&#34;

الاحتلال يقرر فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية خلال ما يسمى "عيد العرش"

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمتي الاحتلال في قلقيلية والمزرعة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تدين جريمتي الاحتلال في قلقيلية والمزرعة الغربية

نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلن جملة من الإجراءات التصعيدية وتدعو الحكومة تطبيق الاتفاقيات الموقّعة

نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلن جملة من الإجراءات التصعيدية وتدعو الحكومة تطبيق الاتفاقيات الموقّعة

منوعات

شاهد: مروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بفاتنة العرب والشرق الأوسط

شاهد: مروة راتب تغضب جمهورها وتصف نفسها بفاتنة العرب والشرق الأوسط

شاهد: إطلالة جذابة ولافتة لبلقيس خلال إحيائها أغنية لكأس العالم

شاهد: إطلالة جذابة ولافتة لبلقيس خلال إحيائها أغنية لكأس العالم

شاهد: محمد حماقي يظهر بإطلالة جديدة في حفله الأخير بسعر خيالي

شاهد: محمد حماقي يظهر بإطلالة جديدة في حفله الأخير بسعر خيالي

بعد نجاحه.. كريم عبدالعزيز يشارك هذه الصورة مع جمهوره من أمام الكعبة

بعد نجاحه.. كريم عبدالعزيز يشارك هذه الصورة مع جمهوره من أمام الكعبة

شاهد: راغب علامة يكشف لأنغام عن أسرار غريبة في أغنية &#34;ياريت فيي خبيها&#34;

شاهد: راغب علامة يكشف لأنغام عن أسرار غريبة في أغنية "ياريت فيي خبيها"

درة فاقدة للذاكرة في الدراما البوليسية &#34;المتهمة&#34;

درة فاقدة للذاكرة في الدراما البوليسية "المتهمة"

نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في &#34;على شانك&#34;

نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في "على شانك"

بعد غياب.. يارا صبري تطل بحفل زفاف إبنها وهكذا أصبح شكلها

بعد غياب.. يارا صبري تطل بحفل زفاف إبنها وهكذا أصبح شكلها

نجاح إيدا إيجي في &#34;التفاح الحرام&#34; يضعها على قائمة المكرمين في الموريكس دور

نجاح إيدا إيجي في "التفاح الحرام" يضعها على قائمة المكرمين في الموريكس دور

إنتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2022

إنتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2022

عربي

(يديعوت): مخاوف إسرائيلية من التصعيد مع لبنان

(يديعوت): مخاوف إسرائيلية من التصعيد مع لبنان

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري

سوريا: مقتل قياديين من تنظيم الدولة بغارة أميركية

سوريا: مقتل قياديين من تنظيم الدولة بغارة أميركية

لبنان: &#34;الصحة&#34; تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 1993

لبنان: "الصحة" تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 1993