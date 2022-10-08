الطقس في فلسطين: أجواء خريفية وتوقعات بسقوط أمطار

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .يوم الاثنين، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي