طالع: أبرز قرارات لجنة المتابعة خلال اجتماع برئاسة الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة المتابعة في مقر الرئاسة برام الله.واستعرضت اللجنة الخطوات العملية المطلوبة لاستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي والخطاب الذي ألقاه الرئيس في الأمم المتحدة، وتحويلها لبرنامج عمل لتنفيذ تلك القرارات، في ضوء العلاقة القائمة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.كما بحثت اللجنة الأوضاع الداخلية وضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات، ومحاولات إسرائيل ومجموعات المستوطنين المتطرفة في ضرب الأمن والاستقرار في الأرض الفلسطينية.وقد أكدت اللجنة على اتخاذ الخطوات العملية لانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية، ومنها تلك التي أعلن عنها الرئيس في خطابه أمام الأمم المتحدة، وتخويل السيد الرئيس بتنفيذ هذه القرار.وقد أقرت اللجنة أن تبقى في حالة انعقاد دائم وفق البرنامج المحدد.