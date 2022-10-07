الاحتلال يقرر فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية خلال ما يسمى "عيد العرش"

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الاحتلال سيفرض إغلاقًا شاملاً على كافة الأراضي الفلسطينية خلال ما يسمى "عيد العرش".ووفقًا لما أرودته القناة (12) الإسرائيلية، فإن هناك "ارتفاع في نسبة التحذيرات من شن عمليات ضد أهداف للجيش الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس".في حين، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه تم فرض "حالة تأهب في المنظومة الأمنية خوفاً من التصعيد والعمليات".وتابعت: أن هناك "استعدادات في منطقة القدس وحول الأقصى للأيام القادمة عقب إجراء رئيس الوزراء لبيد تقييماً للوضع الأمني".وفي وقت سابق، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حالة التأهب الى أعلى مستوى لتستمر حتى انتهاء فترة الأعياد اليهودية في 18 من الشهر المقبل.كما وانتشر الآلاف من أفراد شرطة الاحتلال والمتطوعين في القدس المحتلة، وفي الحواجز على امتداد خط التماس وأماكن الترفيه والكنس وغيرها من الأماكن المكتظة، بـ "هدف الحفاظ على النظام العام والأمن".