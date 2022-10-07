عاجل

  • إذاعة جيش الاحتلال: محاولة إطلاق نار على موقع عسكري قرب نابلس لم تقع إصابات وبدأت القوات بتمشيط المنطقة

شؤون فلسطينية

شهيدان وعدة إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

شهيدان وعدة إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد كلٍّ من الشاب مهدي محمد عبد المعطي لدادوة، والفتى عادل إبراهيم داوود متأثرين بجراجهما عقب إصابتهم خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة.

وأفادت الوزارة بأن الشاب لدادوة أصيب بجراح حرجة في بلدة المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بينما أصيب الطفل داود  برصاص الاحتلال في رأسه، خلال وجوده قرب جدار الفصل العنصري شمال قلقيلية، وتم نقله إلى مستشفى قلقيلية الحكومي حيث وصفت إصابته بالحرجة.

كما وأصيب 13 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وشارك في المسيرة، إلى جانب أهالي القرية، كادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ولجان المقاومة الشعبية من مختلف محافظات الوطن، ووفد من أقارب العريس حمدان، وعدد من المتضامنين.

أخبار ذات صلة

للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني.. وفد (فدا) يتّجه إلى الجزائر برئاسة صالح رأفت

للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني.. وفد (فدا) يتّجه إلى الجزائر برئاسة صالح رأفت

&#34;الصحة&#34;: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

"الصحة": إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال في قلقيلية

&#34;الزراعة&#34; توصي بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لقطف الزيتون

"الزراعة" توصي بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لقطف الزيتون

حماس: نتائج تحقيق الاحتلال باستشهاد الطفل ريان مرفوضة ومحاولة للتهرّب من المسؤولية

حماس: نتائج تحقيق الاحتلال باستشهاد الطفل ريان مرفوضة ومحاولة للتهرّب من المسؤولية

غزة: &#34;الشرطة&#34; توقف مطلوباً على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة للمكافحة

غزة: "الشرطة" توقف مطلوباً على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة للمكافحة

شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرم الإبراهيمي الشريف

شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرم الإبراهيمي الشريف

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس وأمير قطر

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس عباس وأمير قطر

مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرم الإبراهيمي الشريف

شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرم الإبراهيمي الشريف

مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

مواجهات مع الاحتلال خلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

العسومي: نؤكد محورية القضية الفلسطينية

العسومي: نؤكد محورية القضية الفلسطينية

فلسطين تشارك بالمؤتمر الدولي السادس للتعاون التنموي الثلاثي في البرتغال

فلسطين تشارك بالمؤتمر الدولي السادس للتعاون التنموي الثلاثي في البرتغال

&#34;الثقافة&#34; تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني هذا العام من نبع تل السلطان بأريحا

"الثقافة" تطلق فعاليات يوم التراث الفلسطيني هذا العام من نبع تل السلطان بأريحا

أهالي وادي الربابة يقطفون ثمار الزيتون لحمايتها من المستوطنين

أهالي وادي الربابة يقطفون ثمار الزيتون لحمايتها من المستوطنين

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة و15 إصابة في 17 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة و15 إصابة في 17 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة

منوعات

درة فاقدة للذاكرة في الدراما البوليسية &#34;المتهمة&#34;

درة فاقدة للذاكرة في الدراما البوليسية "المتهمة"

نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في &#34;على شانك&#34;

نانسي عجرم بأكثر من مليون مشاهدة في "على شانك"

بعد غياب.. يارا صبري تطل بحفل زفاف إبنها وهكذا أصبح شكلها

بعد غياب.. يارا صبري تطل بحفل زفاف إبنها وهكذا أصبح شكلها

نجاح إيدا إيجي في &#34;التفاح الحرام&#34; يضعها على قائمة المكرمين في الموريكس دور

نجاح إيدا إيجي في "التفاح الحرام" يضعها على قائمة المكرمين في الموريكس دور

إنتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2022

إنتخاب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2022

شاهد.. تعرّض أحد الفنانين العرب للضرب على المسرح بسبب غنائه!

شاهد.. تعرّض أحد الفنانين العرب للضرب على المسرح بسبب غنائه!

أمل حجازي ترّد على انتقاد حجابها

أمل حجازي ترّد على انتقاد حجابها

بعد طرحها أغنيتها الجديدة.. هيفاء وهبي تتصدر التريند

بعد طرحها أغنيتها الجديدة.. هيفاء وهبي تتصدر التريند

بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة

بالعباءة والحجاب.. ياسمين عبد العزيز تؤدي العمرة

بإطلالة جديدة.. نسرين طافش تطل على جمهورها وتنصحهم بأمر غريب

بإطلالة جديدة.. نسرين طافش تطل على جمهورها وتنصحهم بأمر غريب

عربي

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري

وفد من (حماس) يزور سوريا أكتوبر الجاري

سوريا: مقتل قياديين من تنظيم الدولة بغارة أميركية

سوريا: مقتل قياديين من تنظيم الدولة بغارة أميركية

لبنان: &#34;الصحة&#34; تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 1993

لبنان: "الصحة" تسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 1993

(كان): غانتس يصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد مع لبنان

(كان): غانتس يصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد مع لبنان