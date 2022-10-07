حماس: نتائج تحقيق الاحتلال باستشهاد الطفل ريان مرفوضة ومحاولة للتهرّب من المسؤولية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن "نتائج تحقيق الاحتلال في استشهاد الطفل ريان مرفوضة ومحاولة للتهرّب من المسؤولية عن الجريمة المتعمّدة".وتابعت خلال تصريح صحفي على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، اليوم الجمعة، أننا "نرفض في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل قاطع نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها جيش الاحتلال الصهيوني، حول استشهاد الطفل ريان سليمان، ونعتبرها محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله".ودعت الحركة "مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق أطفالنا الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته على جرائمه ضد الأرض والإنسان الفلسطيني".