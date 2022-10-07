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غزة: "الشرطة" توقف مطلوباً على خلفية إطلاق النار على قوة للمكافحة

غزة: "الشرطة" توقف مطلوباً على خلفية إطلاق النار على قوة للمكافحة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة، اليوم الجمعة،
مطلوبًا بعد أن سلّم نفسه على خلفية مشاركته في إطلاق نار على قوة من شرطة المكافحة أثناء مهمة لها بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي.

وقالت الشرطة، إنها "أوقفت الشرطة المدعو (قيس جمال الأقرع) 35 عاماً المعروف بـ (مصعب الأقرع)، بعد أن سلّم نفسه لشرطة المحافظة الوسطى مساء اليوم الجمعة".

وتابعت خلال تصريح صحفي، أن الموقوف "مطلوب على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة من شرطة المكافحة أثناء مهمة لها بتاريخ 19 أغسطس الماضي برفقة (وسيم كمال الأقرع)، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر القوة في تلك الحادثة، ويعد المذكور من أصحاب العود الجنائي في قضايا الإتجار بالمخدرات".

وأضافت: "قد تمت إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية".

وأكدت الشرطة على أنها "تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ في سبيل القضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من أخطارها".

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