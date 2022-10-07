شعائر صلاة وخطبة الجمعة من الحرم الإبراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطنهنأ وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري الرئيس محمود عباس وشعبنا الفلسطيني الصابر والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.وأكد خلال خطبة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف أن ميلاد النبي أعظم المنح في مواجهة أصعب المحن فكان ميلاده نقطه تحول في تاريخ البشرية التي كانت تعيش عصرا من الظلام فاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤلف القلوب وينير الأبصار وينقي العقول ويشحذ الهمموشدد وزير الأوقاف على ضرورة الوقوف صفا واحدا لمواجهه الهجمة الشرسة من الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين وامعانه في قتل أبناء شعبنا والتنكيل بهم وترويع الأمنين والانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وسائر المقدسات.ودعا الشيخ البكري الشعب الفلسطيني عامة وأهالي محافظة الخليل على وجه الخصوص إلى المشاركة في الاحتفال المركزي الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية غدا السبت في الحرم الابراهيمي الشريف، بعد صلاة الظهر.