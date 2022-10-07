شؤون فلسطينية

العسومي: نؤكد محورية القضية الفلسطينية

العسومي: نؤكد محورية القضية الفلسطينية
العسومي يلتقي بنواب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية الجهود لإبراز قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وطرحها في كافة المحافل الإقليمية والدوليةً وصولا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب العسومي، خلال استقباله نائبي دولة فلسطين الجدد لدى البرلمان فهمي الزعارير ومنى الخليلي، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.

وأكد موقف البرلمان العربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، مشيرا إلى أن البرلمان لن يدخر جهدا في سبيل تقديم كل التسهيلات والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين ونيل حقوقه المشروعة.

من جانبهما، أشاد الزعارير والخليلي بالدور الهام والداعم الذي يقوم به البرلمان للقضية الفلسطينية، وطرحها في المحافل الدولية كافة التي يشارك فيها.

كما أشادا بالجهود التي يقوم بها البرلمان من أجل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وثمنا جهود رئيس البرلمان العربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

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